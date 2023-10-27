Сильный пожар полыхал в одном из районов Петрозаводска

Горел, то рассыпаясь искрами, то как будто взрываясь, сарай на одной из улиц в Октябрьском районе.

О сильном пожаре в Октябрьском районе Петрозаводска сообщил житель Карелии на своей странице в соцсети.

«Пожар на улице Зайцева. Горит сарай», — написал автор видео.

В соцсети в одном их пабликов, опубликоваввших то же самое видео, уточнили, что нежилая постройка горела на улице Бесовецкой.

В МЧС Карелии также уточнили, что пожарные тушили пожар вечером в пятницу , 27 октября, на улице Бесовецкой в карельской столице — там у дома № 12 горело нежилое строение. Сообщение о пожаре поступило в 18.34.

Для ликвидации огня привлекались 15 пожарных и 4 единицы техники.

Огонь уничтожили, на пожаре нкто не пострадал.