Глава Минздрава Карелии рассказал о вреде высоких каблуков

Михаил Охлопков рассказал о том, какие серьезные проблемы в здоровье могут появиться у женщин, которые постоянно ходят на высоких каблуках.

Высокие каблуки придают женщине хорошую осанку, изящную, красивую, плавную походку и уверенность в себе, заявил глава Минздрава Карелии. Но это только до первого падения с высоких каблуков, когда травмируются лодыжки с переломом в голеностопном суставе. Случаются также разрывы связок и различные вывихи, добавил министр.

По словам Михаила Охлопкова, у женщин, которые постоянно ходят на каблуках — и в магазин, и на работу, и в детский сад, могут повиться различные проблемы. В их числе болезни позвоночника, деформация суставов, плоскостопие, артриты и артрозы, варикоз, «натоптыши», «шишки» на ногах, уточнил министр.



«Прекрасная половина сама решает, когда надевать шпильки, но в повседневной жизни ортопеды советуют носить обувь с каблуком не выше 5 см. А если уж без высоких каблуков никак не обойтись, то ходить в такой обуви следует не больше трёх часов в день, а потом переобуваться в более удобную», — написал руководитель республиканского ведомства на своей странице.



При этом глава Минздрава Карелии отметил, что обувь совсем без каблука тоже не идеальный вариант. Совсем плоскую подошву врачи не рекомендуют, особенно людям с плоскостопием. Министр назвал самой оптимальной высоту каблука 2-3 см — чтобы не было усталости, боли в спине и в ногах, головных болей и травм.



«А если всё-таки травмировались — немедленно обращайтесь к травматологу, потому что только врач может оценить тяжесть состояния и назначить лечение», — посоветовал Михаил Охлопков любительницам туфель на высоких каблуках.