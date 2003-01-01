Саамский чум появился на горе Сампо

Саамский чум, вмещающий до 30 человек, возвели в этнопарке «Гора Сампо» в Кондопожском районе.
Площадка с костровищем для проведения мастер-классов, выездных регистраций, съемок, корпоративных и других мероприятий теперь есть на месте притяжения туристов.
Как сообщает ресурс Этнопарка «Гора Сампо», в традиционном жилище народов севера подведено электричество и освещение.
Напомним, этнопарк «Гора Сампо», созданный летом 2023 года, находится на известной туристической точке, одноименной горе Сампо.