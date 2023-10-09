На Карелию идет новый циклон, уже четвертый в октябре

В республике ожидают новый циклон по имени «Саймон».

В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» рассказали об очередном циклоне, надвигающемся на республику.

По данным синоптиков, нынешний циклон, «Ральф», уже хозяйничает в республике. Температура воздуха повысилась, в районах идут дожди разной интенсивности. Самое низкое атмосферное давление в Петрозаводске ожидается завтра, 12 октября.

Циклон уйдет из Карелии 13 октября. Ветер станет тише, а температура понизится. Но ненадолго — практически на следующий день на смену «Ральфу» придет следующий циклон под названием «Саймон», который вновь принесет дожди и усиление ветра.

Ранее в ЕДДС Петрозаводска предупредили жителей республики о резком ухудшении погоды 11 октября.