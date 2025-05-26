Сайт и приложение РЖД перестали работать из-за хакерской атаки

Утром 6 июня сайт и мобильное приложение РЖД перестали работать.

В Телеграм-канале компании ссообщили, что ресурсы подверглись DDoS-атаке — при ней серверы перегружают большим количеством запросов.

Проблемы начались около 10 утра по московскому времени. К 11 часам количество жалоб резко выросло — люди не могли зайти ни на сайт. Особенно много проблем было в Москве, Петербурге, Тверской и Ленинградской областях.

РЖД сообщили, что их специалисты стараются как можно быстрее восстановить работу. При этом обычные кассы на вокзалах работают нормально, и купить билеты можно без проблем.

По данным сервиса Downdetector, большинство пользователей (74%) жалуются на сбой сайта, 17% — на проблемы с приложением, и 4% не могут зайти в личный кабинет.

Это не первая подобная атака на РЖД в текущем году. 1 апреля сервисы компании тоже переставали работать из-за хакеров.