Сайту «Столица на Онего» исполнилось 22 года

25 сентября 2003 года в карельском Интернете появился сайт «Столица на Онего».

Это было время кнопочных телефонов и пейджеров, а читать сайт можно было только со стационарного компьютера. Представьте себе: ни смартфонов, ни ноутбуков, ни соцсетей. А «Столица» уже писала новости о Карелии и не только. Так что для электронного СМИ это очень большой срок.

Многие наши читатели и даже наши молодые журналисты, которые сейчас пишут для вас, в 2003 году еще даже не родились, а «Столица» уже рассказывала о том, чем живет Карелия. За эти 22 года многое поменялось и в Карелии, и в нашей стране. Менялся и сам сайт, его коллектив, дизайн. Кстати, заметили, что в августе мы снова поменяли дизайн?

Но не менялось одно — сайт «Столица на Онего» был и остается ведущим СМИ Карелии, который дает полную информационную картину дня. И так и будет дальше.

Ну, а мы, нынешняя «столичная» редакция, хотим поздравить всех, кто когда-то работал здесь, кто создавал сайт, отдавал ему свои талант и время. И конечно, поздравляем вас, дорогие читатели, ведь без вас наша работа не имела бы никакого смысла. В общем, с праздником всех нас!