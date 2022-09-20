Сакуру и миндаль посадят в сквере на набережной Петрозаводска

Более 260 декоративных деревьев и кустарников высадят на аллеях и в скверах столицы Карелии до конца октября.

В Петрозаводске продолжаются посадки декоративных деревьев и кустарников. На месте посадок подрядчики восстанавливают газоны. Работы проводят на Голиковке, Кукковке и в Октябрьском районе, сообщили в администрации города.

На улице Ровио в Сортавальском сквере создают ландшафтные композиции из хвойных и лиственных деревьев и кустарников. Здесь высадят более трёх десятков растений. Среди них – спиреи, лиственницы, берёзы, туи и можжевельники. На аллее Комсомольцев вдоль Ленинградской улицы посадят около сорока берёз. 60 лип украсят собой Среднеголиковскую аллею вдоль проспекта Александра Невского. Сотню сортовых сиреней разных цветов высадят в сквере Аквамарин на набережной Варкауса. Также здесь появятся декоративный миндаль и сакура – около трёх десятков растений.

Выполнить работы подрядчикам предстоит до конца октября. Озеленение проводят на средства субсидии, выделенной Правительством Карелии на социально-экономическое развитие города.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске дорожники высадили молодые деревья в Губернаторском саду.