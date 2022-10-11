Салют и новогоднюю дискотеку отменили в городе горняков Карелии

В Костомукше отменены массовые гуляния в новогоднюю ночь.

Администрацией Костомукшского городского округа приняла решение не проводить массовые гуляния в новогоднюю ночь, учитывая общественно-политическую ситуацию в стране и рекомендации Министерства национальной и региональной политики Карелии. Об этом сообщил глава администрации Сергей Новгородов на своей странице в соцсети.

«Как и в большинстве населенных пунктов страны и республики, у нас не будет новогоднего салюта и праздничной городской дискотеки на площади Ленина, - пишет Новгородов. - При этом все детские и семейные мероприятия, игровые программы, представления и другие новогодние активности обязательно состоятся».

Ранее сообщалось, Петрозаводск отметит Новый год скромно и без салюта.