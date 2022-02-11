890x80
Реклама
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
От чего страхуются жители Карелии?
16.02.2022 16:20
Массовые обрушения построек начались из-за мокрых сугробов на юге Карелии 9
Сегодня 06:40
В Петрозаводске женщина, зарезавшая сожителя с любовницей прямо в постели, получила 17,5 лет колонии 2
17.02.2022 16:35

Салют прогремит над Петрозаводском в День защитника Отечества

Новости. Общество
14:59, 18 Февраля 2022
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Над карельской столицей зажжется салют «Петрозаводск – Город Воинской Славы», сообщили в администрации города.

В День защитника Отечества фейерверк организует Городской дом культуры. Салют начнётся в 19.00. Залпы будут запускать над площадью Кирова в течение трёх минут. С 18.00 здесь также будет звучать патриотическая музыка для создания праздничной атмосферы. В этот день салюты организуют во всех Городах-героях и Городах воинской славы России.

Кроме того, уже с этой недели муниципальные учреждения культуры готовят мероприятия в честь грядущего праздника.

20 февраля в 14.00 в библиотеке № 15 (ул. Калевалы, 6) пройдёт информационно-творческое занятие «Защитникам Отечества посвящается» в клубе «Мастерская радости».

20 февраля в Центральной городской библиотеке им. Д. Я. Гусарова (пр. Октябрьский, 7) проведут исторический час «Смелое женское сердце» в клубе «Душегрейка». Его посвятят Анне Лисицыной.

20 февраля в 15.00 в арт-зале Культурно-досугового центра Древлянки (Березовая аллея, 31) состоится праздник «Своей присяге воинской верны».

21 февраля в 11.00 Культурно-досуговый центр на Ключевой организует акцию «С праздником, дорогие земляки» в городской поликлинике № 4 (Нойбранденбургская ул., 1).

22 февраля в 12.00 и 14.00 Культурно-досуговый центр в Соломенном устроит праздничные концерты «Святое дело — Родине служить» в воинской части 9684 и на Соломенском лесозаводе.

22 февраля в 12.30 библиотека № 7 организует игровое занятие «Слава русская, сила богатырская» для воспитанников карельской региональной общественной организации «Ребенок — инвалид детства».

22 февраля в 16.00 в Культурно-досуговом центре на Ключевой (ул. Репникова, 9) проведут праздничную программу «Да здравствуют мужчины!».

22 февраля в 17.00 в Городском выставочном зале (пр. Ленина, 26) пройдёт концерт ко Дню защитника отечества от Детской музыкальной школы им. Г. В. Свиридова.

24 февраля в 12.00 в Городском доме культуры (пл. Кирова, 1) в клубе «Ветераны — дети войны» организуют праздник «Славим Город Воинской Славы».

25 февраля 11.00 Культурно-досуговый центр в Соломенном организует в своей группе онлайн-фотомарафон «Загляните в армейский альбом».

25 февраля в 13.00 в ГДК (пл. Кирова, 1) пройдёт праздничная встреча «Защитникам Отечества посвящается» в клубе «Ветераны культуры».

27 февраля в 16.00 в санатории «Белые ключи» учащиеся народного отделения Детской музыкальной школы им. Г. В. Свиридова дадут концерт ко Дню защитника Отечества.

Ранее фестиваль «Гиперборея» в Петрозаводске завершился шестиминутным фейерверком.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-02-18 16:11:49
Почему самобытные против салюта?
кир
2022-02-18 16:02:48
Любо!
Изя
2022-02-18 16:05:41
кир, чего тебе то любо , дружище , Мне так пофиг на идиотов ))) :)
Изя
2022-02-18 16:02:42
Бездари гуляют ((((
Саныч
2022-02-18 15:40:55
Сократить мерию в 3 раза-никто и не заметит.
Саныч
2022-02-18 15:36:51
Вы там не устали салютами греметь?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.02.2022, 09:01
Крупнейшая торговая сеть завлекает жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз»
11.02.2022, 19:42
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз
14.02.2022, 16:58
«Это была любовь с первого взгляда»: глава Карелии впервые рассказал о новой жене
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
14.02.2022, 11:36
Аномальное тепло идет в Карелию
11.02.2022, 19:13
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой»

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 8
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»