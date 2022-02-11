Салют прогремит над Петрозаводском в День защитника Отечества

Над карельской столицей зажжется салют «Петрозаводск – Город Воинской Славы», сообщили в администрации города.

В День защитника Отечества фейерверк организует Городской дом культуры. Салют начнётся в 19.00. Залпы будут запускать над площадью Кирова в течение трёх минут. С 18.00 здесь также будет звучать патриотическая музыка для создания праздничной атмосферы. В этот день салюты организуют во всех Городах-героях и Городах воинской славы России.

Кроме того, уже с этой недели муниципальные учреждения культуры готовят мероприятия в честь грядущего праздника.

20 февраля в 14.00 в библиотеке № 15 (ул. Калевалы, 6) пройдёт информационно-творческое занятие «Защитникам Отечества посвящается» в клубе «Мастерская радости».

20 февраля в Центральной городской библиотеке им. Д. Я. Гусарова (пр. Октябрьский, 7) проведут исторический час «Смелое женское сердце» в клубе «Душегрейка». Его посвятят Анне Лисицыной.

20 февраля в 15.00 в арт-зале Культурно-досугового центра Древлянки (Березовая аллея, 31) состоится праздник «Своей присяге воинской верны».

21 февраля в 11.00 Культурно-досуговый центр на Ключевой организует акцию «С праздником, дорогие земляки» в городской поликлинике № 4 (Нойбранденбургская ул., 1).

22 февраля в 12.00 и 14.00 Культурно-досуговый центр в Соломенном устроит праздничные концерты «Святое дело — Родине служить» в воинской части 9684 и на Соломенском лесозаводе.

22 февраля в 12.30 библиотека № 7 организует игровое занятие «Слава русская, сила богатырская» для воспитанников карельской региональной общественной организации «Ребенок — инвалид детства».

22 февраля в 16.00 в Культурно-досуговом центре на Ключевой (ул. Репникова, 9) проведут праздничную программу «Да здравствуют мужчины!».

22 февраля в 17.00 в Городском выставочном зале (пр. Ленина, 26) пройдёт концерт ко Дню защитника отечества от Детской музыкальной школы им. Г. В. Свиридова.

24 февраля в 12.00 в Городском доме культуры (пл. Кирова, 1) в клубе «Ветераны — дети войны» организуют праздник «Славим Город Воинской Славы».

25 февраля 11.00 Культурно-досуговый центр в Соломенном организует в своей группе онлайн-фотомарафон «Загляните в армейский альбом».

25 февраля в 13.00 в ГДК (пл. Кирова, 1) пройдёт праздничная встреча «Защитникам Отечества посвящается» в клубе «Ветераны культуры».

27 февраля в 16.00 в санатории «Белые ключи» учащиеся народного отделения Детской музыкальной школы им. Г. В. Свиридова дадут концерт ко Дню защитника Отечества.

Ранее фестиваль «Гиперборея» в Петрозаводске завершился шестиминутным фейерверком.