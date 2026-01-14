Сальмонелла и кишечная палочка обнаружены в продукции из «ВкусВилла» в Петрозаводске

Патогенные бактерии нашли в мясном полуфабрикате «Наггетсы из мяса цыплят-бройлеров». В Роспотребнадзоре Карелии дали пояснения.
В наггетсах, которые продавались в сети «ВкусВилл» в Петрозаводске, были обнаружены сальмонелла и кишечная палочка. Пробы были взяты еще в ноябре 2025 года в Петрозаводске. Как рассказала «Столице на Онего» руководитель Роспотребнадзора Карелии Людмила Котович, опасные бактерии выявлены в ходе производственного контроля самого «ВкусВилла», то есть сама сеть контролирует реализуемую у себя продукцию. Бактерии выявлены в ноябрьской партии мясного полуфабриката «Наггетсы из мяса цыплят-бройлеров» от АО «Ярославский бройлер».
— На момент получения Управлением данной информации продукции в реализации уже не было, внеплановый проверок мы не проводили, меры приняли в рамках ФЗ 184 О техническом регулирования. В частности, выдано предписание о разработке «ВкусВилл» программы мероприятий по предотвращению вреда (выполнено), информация направлена в управление Роспотребнадзора по Ярославской области, производителю, в Россельхознадзор. «ВкусВиллу» объявлено предостережение для принятия мер, — прокомментировала Людмила Котович.
По ее словам, информации об иных случаях выявления несоответствующей продукции в рамках производственного контроля в управление не поступало.
Роскачество нашло в готовом холодце кишечную палочку и стафилококк.