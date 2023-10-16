Сальмонеллу обнаружили в продукции мясокомбината из Петрозаводска

Специалисты Россельхознадзора нашли опасную продукцию на петрозаводском мясокомбинате.

Как сообщили в Североморском управлении Россельхознадзора, в результате проверки в пробах полукопченой колбасы «Деревенская» предприятия ООО Петрозаводский мясоперерабатывающий комбинат «Онежские деликатесы» был выявлен динитрокарбанилид - препарат, применяемый для лечения животных.

Источником его стало куриное мясо, доставленное из другого региона. Как уточнили в Россельхознадзора, этот препарат может способствовать снижению иммунитета и провоцировать аллергические реакции.

Ещё более опасная находка - бактерии рода Salmonella - была обнаружена в пробах свиного карбонада.

Предприятие уведомили о смертельно опасной находке. На мясокомбинате сообщили, что уничтожили карбонад, в отношении другой продукции ведётся жёсткий контроль.

При этом внеплановая выездная проверка предприятия не состоялась, так как ее не согласовала прокуратура.

Управление Роспотребнадзора прекратило действие декларации о соответствии на колбасные изделия предприятия. Возобновлено оно будут лишь после усиленной проверки продукции мясокомбината.