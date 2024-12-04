«Сало мягкое» продают в ларьке со сладостями в Петрозаводске

Очевидцы разместили фото в соцсети.

Горожане обратили внимание на странное сочетание продуктов, которые продают в ларьке Петрозаводска под названием «Сладости». Рядом стоит небольшой стенд, завлекающий горожан приобрести мягкое сало. Фото опубликовала Светлана Шлыкова.

«Чем не сладости», — написали пользователи соцсети в комментариях.

Отметим также, что сегодня, 8 декабря в России неофициально отмечают День сала. Этот продукт полезно есть особенно зимой, но в умеренных количествах. Он помогает насытить организм питательными веществами и витаминами.

Ранее сообщали, что глава Минздрава Карелии рассказал, почему надо обязательно есть квашеную капусту.