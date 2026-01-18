Салон красоты горел в Карелии ночью

18 января поздним вечером в деревне Устье Видлицы Олонецкого района вспыхнул пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 23:50.

Загорелось нежилое помещение, в котором расположен салон красоты. Одноэтажное здание находится на улице Кротова. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные.

Пожар тушили сотрудники пожарной части по охране села Видлица, привлекались пятеро пожарных на одной автоцистерне. Троих спасателей, которые выехали из поселка Ильинский на помощь коллегам, отозвали по пути следования.

В результате инцидента никто не пострадал — погибших и травмированных нет.

