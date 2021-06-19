«Самая благородная на свете профессия»: Глава Карелии поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

В День медицинского работника Артур Парфенчиков поблагодарил врачей, медсестер, фельдшеров за милосердие и самоотверженность, за доброе сердце и чуткость.

«Мы никогда не устанем благодарить наших врачей, медсестер, фельдшеров за милосердие и самоотверженность, за доброе сердце и чуткость, которые помогают пациентам в самые трудные минуты, - написал глава Карелии на своей странице в соцсети - Уважаемые медицинские работники! У вас самая благородная на свете профессия, вы помогаете сохранить нам здоровье и спасаете жизни. Примите искренние поздравления с вашим праздником и пожелания счастья, благополучия, семейного тепла и, конечно, крепкого здоровья!»