Самая большая ель Фенноскандии выросла на несколько метров

Участники проекта «Заповедная Карелия — ресурс патриотизма» измерили самую большую ель в Фенноскандии.

Студенты-журналисты ПетрГУ вышли в небольшую экспедицию к «Заозерскому заказнику» и измерили ель, сообщил фотограф Илья Тимин.

— Погода выдалась дождливой. Ребята были одеты очень легко. Однако нам удалось пройтись по экологической тропе, изучить ее секреты, найти интересные объекты природы, а в конце маршрута провести уникальное исследование! Мы измерили актуальную высоту самой большое ели Феноскандии — памятника природы регионального значения, — рассказал Илья Тимин.

Оказалось, что дерево за 13 лет выросло на 2,5 метра. Раньше оно было 36 метров, сейчас — 38,5.

Напомним, ель признана самой большой в Фенноскандии. Сейчас ей чуть более 180 лет. В диаметре она 1,5 метра. В 2013 году ель получила статус «Памятник живой природы» в рамках одноименной всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Ее цель — выявление на территории страны уникальных старовозрастных деревьев, представляющих культурную и историческую ценность, формирование единого реестра таких деревьев, придания им статуса охраняемых природных объектов и обеспечение государственной защиты. В числе деревьев-памятников также три сосны - в поселке Челмужи (150 лет), на острове Валаам (360 лет) и в Лахденпохье (150-200 лет). Последнее дерево было признано памятником в 2011 году, но сейчас оно погибло.