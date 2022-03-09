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Самая большая школа в Карелии объявила о сроках начала приема заявлений в 1-й класс

Новости. Общество
11:12, 17 Марта 2022
фото: © Артур Парфенчиков / ВК | © КСМ

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Школа №55 в Петрозаводске назвала сроки, когда начнет набор первоклассников.

«Прием заявлений о зачислении детей, проживающих на закрепленной территории, в первые классы на 2022-2023 учебный год начнется с 1 апреля и завершится 30 июня. Прием заявлений о зачислении детей, не проживающих на закрепленной территории, будет осуществляться с 6 июля по 5 сентября на свободные места», — сообщается на сайте учебного заведения.

1 апреля с 8.00 — 9.00 — прием заявлений от граждан, обладающих первоочередным и преимущественным правом.
1 апреля 2022 года с 9.10 — 18.00 — прием заявлений остальных категорий граждан.

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются одним из следующих способов:

1. лично в школу по адресу Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Оборонная, д. 5;
2. через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес школы: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Оборонная, д. 5 с последующим посещением школы;
3. в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты школы school55-ptz@mail.ru с последующим посещением школы.

Срок регистрации электронных заявлений, полученных посредством электронной почты, составляет не более 3-х рабочих дней.

Правом на первоочередное зачисление в школу обладают:
— дети сотрудников полиции
— дети военнослужащих
— дети сотрудников уголовно-исполнительной системы;
— дети сотрудников федеральной противопожарной службы;
— дети сотрудников таможенных органов Российской Федерации;
— дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов РФ.
— дети, у которых уже обучаются в данной образовательной организации их полнородные и (или) неполнородные братья и (или) сестры.

Подробнее об условиях приема в школу читайте на сайте учебного заведения.

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