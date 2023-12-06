Реклама

В высотном доме «Онегин» остались последние трехкомнатные квартиры
06.12.2023 16:22
В Петрозаводске еще можно купить квартиру в последнем доме экологически чистого квартала «Свиристель»
08.12.2023 15:05

Самый быстрый пернатый хищник на Земле живет в Карелии

Новости. Общество
16:00, 09 Декабря 2023
фото: © LordRunar / istockphoto

Новости партнеров

Скоростной поезд получил свое название именно в честь этой птицы.

В Карелии можно встретить одну из самых быстрых птиц на Земле— сапсана. Этот хищный сокол в пикировании за добычей  может разгоняться свыше 300 км/ч. Недаром скоростной поезд получил свое название именно от этой птицы.

Внешне сапсан похож на других представителей соколиных - на кречета и чеглока. От кречета отличается контрастной окраской, черными «шапочкой» и «усами», а также острыми относительно длинными крыльями. От чеглока – большим размером и отсутствием красных «штанов».

Взрослый сапсан — довольно крупная птица, которая может достигать полутора килограммов. Интересно при этом, что через месяц после появления на свет маленькие сапсаны весят всего 100-150 граммов.

Вначале XXI века численность сапсанов в республике оценивали в 8–10 пар. Региональная популяция остается небольшой, но относительно стабильной. Большинство птиц улетает на зиму в западную и центральную Европу и в Средиземноморье, а часть остается на юге региона или отлетает в более южные части России.

Питается сапсан мелкими и средними птицами, реже – грызунами. По подсчетам ученых, пятая часть всех птиц становится обедом для сапсана.

Гнезда хищник предпочитает располагать на скалах, в нишах скал и береговых обрывов, на деревьях, пнях, моховых кочках срнеди болот, зданиях и высотных сооружениях. Иногда особи выгоняют ворон и отбирают у них гнезда.

Сапсан птица одиночная и только в период выведения потомства объединяется в пары. Гнезда разных пар сапсанов находятся на расстоянии до 10 километров друг от друга. И свою территорию пара птиц очень сильно защищает. А еще сапсаны никогда не охотятся рядом со своим гнездом, поэтому вблизи селятся лебеди с потомством, казарки, гуси.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.12.2023, 20:30
Виноделы предложили россиянам вновь начать сдавать бутылки
03.12.2023, 20:30
Эксперты рассказали, стоит ли прогревать двигатель авто перед поездкой
08.12.2023, 15:15
Перевозчик возобновил продажу билетов в Хельсинки
06.12.2023, 14:22
Фотография крадущей солнце старухи восхитила жителей Карелии
07.12.2023, 16:22
Известная торговая сеть закупила продукцию карельских производителей на 1 млрд рублей
07.12.2023, 12:21
Искореженные в страшной аварии машины полностью перекрыли федеральную трассу в Карелии

Чтиво

16.11.2023 09:08
Без политики
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
По данным Минпромторга РФ, дефицит кадров в лесопромышленном комплексе составляет порядка 12 тысяч человек.
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.