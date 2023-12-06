Самый быстрый пернатый хищник на Земле живет в Карелии

Скоростной поезд получил свое название именно в честь этой птицы.

В Карелии можно встретить одну из самых быстрых птиц на Земле— сапсана. Этот хищный сокол в пикировании за добычей может разгоняться свыше 300 км/ч. Недаром скоростной поезд получил свое название именно от этой птицы.



Внешне сапсан похож на других представителей соколиных - на кречета и чеглока. От кречета отличается контрастной окраской, черными «шапочкой» и «усами», а также острыми относительно длинными крыльями. От чеглока – большим размером и отсутствием красных «штанов».



Взрослый сапсан — довольно крупная птица, которая может достигать полутора килограммов. Интересно при этом, что через месяц после появления на свет маленькие сапсаны весят всего 100-150 граммов.



Вначале XXI века численность сапсанов в республике оценивали в 8–10 пар. Региональная популяция остается небольшой, но относительно стабильной. Большинство птиц улетает на зиму в западную и центральную Европу и в Средиземноморье, а часть остается на юге региона или отлетает в более южные части России.



Питается сапсан мелкими и средними птицами, реже – грызунами. По подсчетам ученых, пятая часть всех птиц становится обедом для сапсана.

Гнезда хищник предпочитает располагать на скалах, в нишах скал и береговых обрывов, на деревьях, пнях, моховых кочках срнеди болот, зданиях и высотных сооружениях. Иногда особи выгоняют ворон и отбирают у них гнезда.



Сапсан птица одиночная и только в период выведения потомства объединяется в пары. Гнезда разных пар сапсанов находятся на расстоянии до 10 километров друг от друга. И свою территорию пара птиц очень сильно защищает. А еще сапсаны никогда не охотятся рядом со своим гнездом, поэтому вблизи селятся лебеди с потомством, казарки, гуси.