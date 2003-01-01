Самая длинная ночь наступила в России

В Лаборатории солнечной астрономии рассказали, чем обусловлено это явление.

Сегодня, 21 декабря, в России наступила самая длинная ночь в году. Подробнее об этом явлении рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

— Ровно в 18:03 по московскому времени Солнце в своём движении по зодиакальному кругу пройдёт через южную точку эклиптики, находящуюся в созвездии Стрельца. Это означает самую низкую высоту светила над горизонтом для Северного полушария Земли, а значит, самую длинную ночь и самый короткий день для всей территории страны. Это день зимнего солнцестояния, — рассказали учёные.

В разных регионах России продолжительность дня заметно отличается. Так, например, в Москве этот показатель достиг 7 часов и 16 секунд, в Санкт-Петербурге — 5 часов, 53 минут и 35 секунд. На северных территориях, например, в Архангельске, световой день длился всего 3 часа, 52 минуты и 48 секунд, то есть меньше 4 часов, а в Мурманске Солнце не взошло вовсе — первые лучи жители заполярной столицы смогут увидеть не раньше 10–11 января следующего года.

— Можно отметить, что рост продолжительности дня в первые сутки после зимнего солнцестояния происходит в основном за счёт более позднего захода Солнца. Время восхода в ближайшие дни почти не будет меняться, и даже в большинстве регионов по инерции будет увеличиваться. Так что для тех, кто не любит бьющего по утрам в окна Солнца, эта проблема возникнет ещё не скоро, — добавили астрономы.