Самая долгая DDoS-атака на Северо-Западе длилась более 49 часов

МТС при помощи аналитиков RED Security представила результаты исследования DDoS-атак на российские предприятия в третьем квартале 2025 года. Северо-Запад занял третье место по числу киберугроз в стране.
С июля по сентябрь 2025 года на организации Северо-Запада было направлено 14,4% от общего объема инцидентов в регионах. В фокусе внимания злоумышленников на Северо-Западе оказались ИТ-компании. Также в список самых атакуемых отраслей вошли государственный сектор и машиностроение.
Самая мощная DDoS-атака в федеральном округе в пике достигла 15,36 Гбит/с, а самая продолжительная длилась более 49 часов.
Всего по стране в третьем квартале 2025 года специалисты RED Security, дочерней компании МТС в сфере кибербезопасности, выявили и заблокировал почти 50,5 тысяч кибератак, что в 2,3 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Согласно данным исследования, 22% всех DDoS-атак пришлось на региональные организации. Таким образом, их доля несколько снизилась — на 4 п. п. по сравнению с третьим кварталом 2024 года.