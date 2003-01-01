РЕКЛАМА
Кинотетрис
«Сердцеед»: искрометная комедия о том, как распутать любовный клубок в отдельно взятой деревне
17 октября, 18:15 Статьи
Коммунальный разбор
Уйдет ли КЭО: ситуацию с вывозом мусора в Карелии обсудили в парламенте
17 октября, 17:00 Статьи
Тема недели
В ноябре начнутся работы в бывших цехах Онежского тракторного завода
17 октября, 09:30 Статьи
Новости

Почти тонну некачественной продукции арестовали в карельских магазинах сети «Доброцен»

11:20

Артур Парфенчиков разместил видео с открытия Лобановского моста

11:10

Семья из Карелии победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

11:00

Троллебус №6 возобновил работу в Петрозаводске

10:50

Стало известно, куда уехал бывший замглавы по внутренней политике Карелии Игорь Корсаков

10:35

Самая яркая комета года приблизится к Земле в ночь на 21 октября

10:20

Два человека пострадали при съезде в кювет в Сортавальском районе

10:00

Двух жителей Карелии обманули при покупках в интернете

09:30

В городе Сортавала появился парк миниатюр с историческими домами

09:00

Вандалы подожгли качели на детской площадке в Питкяранте

08:40

Останки погибших бойцов подняли поисковики на западе Карелии

08:00

Боксер из Карелии подтвердил титул двукратного чемпиона мира

07:40

Шествие кабанов на границе Карелии запечатлела фотоловушка

07:20

Иномарка вылетела в кювет в Приладожье Карелии

07:00

Ярчайшая комета года максимально сблизится с Землей

06:40

Специалисты назвали максимально полезную и недооцененную кашу

00:10

В Петербурге заключили под стражу жительницу Карелии, оставившую младенца у мусорных баков

23:00

«Он просто красавец»: как открывали Лобановский мост в Петрозаводске

21:30

Назван средний размер страховой пенсии в России

20:30

Надежда Дрейзис спасла и выпустила на волю попавшую в беду синицу

19:20

Двухэтажный дом сгорел в городе Суоярви в Карелии

18:30

Артур Парфенчиков вручил награды на открытии нового Лобановского моста

18:00

Небольшой дождь и до +8: синоптики рассказали о погоде в Карелии на 20 октября

17:00

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил общество «Динамо» с вековым юбилеем

16:20

Житель Муезерского района Карелии погиб на СВО

15:30

В Петрозаводске открыли Лобановский мост

14:30

Башенный кран загорелся в Петрозаводске

13:50

В России отмечается День отца

13:10

Автомобиль вылетел с трассы в Карелии и повис на дереве

12:00

Схема движения изменилась на окраине Петрозаводска

11:20

На севере Карелии проводили погибшего на СВО земляка

10:40

Движение по Лобановскому мосту в Петрозаводске запустят уже сегодня

10:05

Девять самых дорогих выставленных на продажу квартир Петрозаводска расположены в одном доме

09:40

Пенсионерка из Петрозаводска вновь стала жертвой мошенников

09:00
Самая яркая комета года приблизится к Земле в ночь на 21 октября
Сегодня 10:20 Наука
Поделиться

В ночь на вторник, 21 октября, жители России смогут увидеть самую яркую комету этого года — C/2025 A6 (Lemmon).

фото: © Михаил Маслов / Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

 В этот день она максимально сблизится с Землей — пройдет от нашей планеты на расстоянии 89 миллионов километров.

Как сообщил ТАСС профессор Сергей Язев, лучше всего комету будет видно в регионах выше 50-й параллели северной широты.

— Если смещаться к югу, комета будет видна все ниже и ниже. Так что чем севернее, тем лучше видно, — отметил ученый.

Сейчас комету можно найти в созвездии Гончие Псы, под ковшом Большой Медведицы, недалеко от яркой звезды Арктур. В Москве она видна на высоте около 30 градусов над горизонтом.

Яркость кометы достигнет 3,8 звездной величины. Для сравнения, такая же яркость у Туманности Андромеды, которую при ясном небе можно разглядеть невооруженным глазом. Однако специалисты отмечают, что заметить комету без специального оборудования будет сложно. Лучше использовать бинокль, фотоаппарат с хорошей светосилой или телескоп.

Комета была открыта 3 января 2025 года. Она возвращается к Земле раз в 1350 лет — в последний раз ее можно было бы увидеть в VII веке. Наблюдать C/2025 A6 (Lemmon) можно будет до конца октября — начала ноября. Для поиска кометы на небе рекомендуется использовать специальные приложения вроде Star Walk или Stellarium.

Ранее яркий метеор вспыхнул в небе над Петрозаводском. Вспышку в небе над карельской столицей объяснили падением болида.

Обсудить (0) в ленту
