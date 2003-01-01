Самая яркая комета года приблизится к Земле в ночь на 21 октября

В ночь на вторник, 21 октября, жители России смогут увидеть самую яркую комету этого года — C/2025 A6 (Lemmon).

В этот день она максимально сблизится с Землей — пройдет от нашей планеты на расстоянии 89 миллионов километров.

Как сообщил ТАСС профессор Сергей Язев, лучше всего комету будет видно в регионах выше 50-й параллели северной широты.

— Если смещаться к югу, комета будет видна все ниже и ниже. Так что чем севернее, тем лучше видно, — отметил ученый.

Сейчас комету можно найти в созвездии Гончие Псы, под ковшом Большой Медведицы, недалеко от яркой звезды Арктур. В Москве она видна на высоте около 30 градусов над горизонтом.

Яркость кометы достигнет 3,8 звездной величины. Для сравнения, такая же яркость у Туманности Андромеды, которую при ясном небе можно разглядеть невооруженным глазом. Однако специалисты отмечают, что заметить комету без специального оборудования будет сложно. Лучше использовать бинокль, фотоаппарат с хорошей светосилой или телескоп.

Комета была открыта 3 января 2025 года. Она возвращается к Земле раз в 1350 лет — в последний раз ее можно было бы увидеть в VII веке. Наблюдать C/2025 A6 (Lemmon) можно будет до конца октября — начала ноября. Для поиска кометы на небе рекомендуется использовать специальные приложения вроде Star Walk или Stellarium.

