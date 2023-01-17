Самая маленькая сова была замечена в старейшем заповеднике Карелии (ФОТО)

Воробьиный сычик засел возле Музея природы в Киваче.

Фото и видео интересной птицы появились в паблике Государственного природного заповедника «Кивач».

«Сегодня у Музея природы в заповеднике „Кивач“ был замечен воробьиный сычик — самая маленькая сова нашего края. Воробьиный сыч занесён в красную книгу Карелии. Не смотря на размеры, эта птица — прекрасный охотник», — рассказали о необычном госте в паблике.

Ранее в заповеднике поздравили любителей птиц с Днем орнитолога.