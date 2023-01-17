Самая маленькая сова была замечена в старейшем заповеднике Карелии (ФОТО)

Воробьиный сычик засел возле Музея природы в Киваче.
Фото и видео интересной птицы появились в паблике Государственного природного заповедника «Кивач».
«Сегодня у Музея природы в заповеднике „Кивач“ был замечен воробьиный сычик — самая маленькая сова нашего края. Воробьиный сыч занесён в красную книгу Карелии. Не смотря на размеры, эта птица — прекрасный охотник», — рассказали о необычном госте в паблике.
Ранее в заповеднике поздравили любителей птиц с Днем орнитолога.
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