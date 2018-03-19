В ЦИК Карелии рассказали о лидерах и аутсаудерах явки на выборах президента.

Как сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии республики Алексей Бахилин, первое место по явке заняла Костомукша, где проголосовал 61,31% избирателей.

На втором месте Петрозаводск с 60,31%. Третье место у Кондопожского район с 58,96%.

Самая низкая явка в Карелии зафиксирована в Пудожском районе. Всего 46,4% избирателей пришлю на участки в день выборов. Чуть выше у Беломорского района – 51,19%.

В целом по республике явка составила 57,2%.