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Новости. Политика
14:23, 19 Марта 2018

Самая низкая явка в Карелии зафиксирована в Пудожском районе

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В ЦИК Карелии рассказали о лидерах и аутсаудерах явки на выборах президента.

Как сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии республики Алексей Бахилин, первое место по явке заняла Костомукша, где проголосовал 61,31%  избирателей.

На втором месте Петрозаводск с 60,31%. Третье место у Кондопожского район с 58,96%.

Самая низкая явка в Карелии зафиксирована в Пудожском районе. Всего 46,4% избирателей пришлю на участки в день выборов. Чуть выше у Беломорского района – 51,19%.

В целом по республике явка составила 57,2%.

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Комментарии

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dgin
2018-03-19 15:14:29
" Самая низкая явка в Карелии зафиксирована в Пудожском районе
После турне Ульянова что ли , ? Во даёт , как умеет работать с лехторатом.
кир
2018-03-19 14:40:59
До них не дошли даже монголы с татарами и не завоевали. И штаб Андропова там был как в безопасном месте. Они считают, что в глуши можно жить как им хочется.
Orava
2018-03-19 14:39:52
Похоже самый большой процент адекватных людей живет в Пудожском районе, о костомукшанах этого сказать нельзя.
кир
2018-03-19 15:00:06
Orava, чего переживаешь? Ты определился с будущим жить в Евросоюзе. Попутного ветра. Потомки финских коммунистов уже уехали, получив бесплатно образование и степень кандидата наук. И ничего.
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