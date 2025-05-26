Самая продолжительная за последние годы магнитная буря завершилась

Специалисты предупреждают о новом геошторме утром 6 июня.

Крайне мощная и продолжительная магнитная буря, начавшаяся 1 июня, завершилась к ночи с 3 на 4 июня. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным специалистов, прошедшая магнитная буря стала самой длительной серией непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года. В общей сложности геошторм продолжался 66 часов.

Став следствием также рекордной вспышки, буря в момент своего пика достигла показателя G4 — «очень сильная». Тем не менее, до экстремальных показателей геошторм не дошел.

Специалисты предупредили о возможном геомагнитном возмущении чегогя утром, 5 мая. Впрочем, оно не обещает быть сильным.