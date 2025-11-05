Самая сильная геомагнитная буря года обрушится на Землю

Учёные назвали дату начала сильнейшей геомагнитной бури 2025 года.

Завтра, 7 ноября, на Землю обрушится самая сильная геомагнитная буря года и одна из самых сильных за последние несколько лет, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

— На данный момент даже в ослабленном виде (без учёта ночного выброса) прогноз показывает на завтра бури уровня G3-G4, то есть от сильных до очень сильных. При пересчёте в течение дня этот диапазон с большой вероятностью переместится в интервал G4-G5, — рассказали там.

По оценкам учёных, планету заденут лишь периферийные участки плазменного облака.

— Впрочем, такой же прогноз они делали и накануне, однако те облака газа, которые должны были пройти в десятках миллионов километров от Земли, прямо сейчас бьют по ней и вызывают сильные бури планетарного масштаба. Визуальный контроль также показывает, что всё выброшенное Солнцем летит к Земле, — пояснили там.

Напомним, вчера, 5 ноября, на Солнце произошла мощная вспышка высшего класса Х.