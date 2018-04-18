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Новости. Общество
20:20, 18 Апреля 2018

Самая уродливая собака планеты стала моделью

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Обладатель звания самой уродливой собаки Великобритании 15-летний беззубый пес по кличке Чейз подписал контракт с модельным агентством. 

По данным "Лета.ру" со ссылкой на издание Еxpress.co.uk, собака породы китайская хохлатая страдает катарактой и облысением, но это не помешало ему попасть в агентство Model Direct, сотрудничающее с брендами M&S, Disney, MAC и Pets at Home. 

49-летняя владелица собаки Шторм Шейлер надеется, что ее любимца ждет успех. 

В 2017 году на конкурсе "Самая уродливая собака в мире" Чейз занял третье место. Первым стал трехлетний неаполитанский мастиф по имени Марта из Калифорнии. 

Отметим, что конкурс проводится с 1961 года. По замыслу устроителей, он предназначен для питомцев, которые никогда не победят на обычных выставках собак, но тоже заслуживают любви и заботы. 

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