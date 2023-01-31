Самбист из Карелии стал первым на чемпионате ФСИН России

В финале Рашад Мурадов победил трехкратного чемпиона мира по рукопашному бою, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Карельский самбист победил на чемпионате ФСИН России. Соревнования по самбо среди сотрудников федеральной службы исполнения наказаний проходили в Рязани. В числе участников 54 команды из 53 регионов страны.



В весовой категории до 71 килограмма победу одержал карельский самбист, мастер спорта России международного класса Рашад Мурадов.



Он провел пять боев и во всех одержал досрочные победы. В финале Рашад переиграл трехкратного чемпиона мира по рукопашному бою из Екатеринбурга Константина Симонова.



В конце февраля Рашад Мурадов примет участие в чемпионате России по самбо, который пройдет в Перми.