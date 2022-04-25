Самбист из Петрозаводска стал чемпионом России

Роберт Моисеенко одержал победу на чемпионате России по самбо среди студентов.

Как рассказали в паблике «Петрозаводск спортивный», студент Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ, воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва № 5 Петрозаводска Роберт Моисеенко победил на проходившем в городе Кстово Нижегородской области Чемпионате России по самбо среди студентов.

Спортсмен из столицы Карелии выиграл 5 схваток, не оставив в финальной встрече шансов сопернику. Благодаря этой победы, помимо всего, Роберт заработал путевку на Всемирную студенческую Унивесиаду.

Наставником самбиста является Заслуженный тренер Карелии Роман Шегельман.