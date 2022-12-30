Самбист из Петрозаводска второй раз подряд выиграл соревнования в Ленобласти

В городе Тихвин прошел турнир, посвященный Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Тихвине Ленинградской области состоялся турнир, посвященный Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.



Воспитанник петрозаводской спортивной школы олимпийского резерва № 5 Алексей Бабский одержал победы во всех схватках и занял первое место в своей возрастной категории.



В традиционном ежегодном турнире приняли участие юные спортсмены Пскова, Череповца, Тихвина и Петрозаводска.



Алексей Бабский, которого тренирует победитель Кубка мира по самбо Артуш Асрян, второй год подряд становится победителем этих соревнований.