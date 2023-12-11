Самбист Кристиан Андронаки будет защищать цвета карельского флага на чемпионате страны

Спортсмен отобрался в финал чемпионата России, который будет проходить во Владивостоке.
С 7 по 10 декабря в Петрозаводске проходили первенство и чемпионат Северо-Запада по самбо.
Медвежьегорский спортсмен отделения «Дзюдо» Кристиан Андронаки занял третье место, тем самым отобравшись в финал чемпионата России , который будет проходить во Владивостоке.
Также Кристиан выполнил норматив КМС по самбо.
Тренируется спортсмен в спортивной школе им. Ф.М Терентьева под руководством тренера Владимира Михайловича Крутника, при участии Екатерины Владимировны Крутник и Антона Петровича Бережного.
Об этом сообщили власти Медвежьегорского района республики в социальной сети.
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