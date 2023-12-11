Самбисты из Петрозаводска завоевали медали чемпионата и первенства Северо-Запада

Участники, занявшие первые и вторые места, в следующем году поедут на всероссийские состязания.

В карельской столице прошли чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по самбо. Их призерами стали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №5 Петрозаводска.



Среди юниоров серебряные медали завоевали Константин Годинов и Александр Титаренко, а Иван Кораблев и Ростислав Нечаев – бронзовые.



В группе мужчин победителем стал Арман Багдасарян, Роберт Мойсеенко поднялся на вторую ступень пьедестала почета. Среди женщин Виктория Яковлева заняла третье место.



В Петрозаводск съехались более 500 борцов из Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.



Спортсмены, завоевавшие первые и вторые места, будут участвовать в первенстве и чемпионате России по самбо в 2024 году.