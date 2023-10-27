Самбисты из Петрозаводска завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Воспитанники школы олимпийского резерва №5 и студенты ПетрГУ заняли призовые места.

Самбисты спортивной школы №5 Петрозаводска завоевали медали на всероссийских соревнованиях, сообщили 30 октября в паблике городской администрации.



В Казани состоялся «Кубок студенческой лиги самбо» в рамках проектов «Спорт – норма жизни» и «Za Sambo». Воспитанники школы олимпийского резерва №5 Петрозаводска и студенты ПетрГУ завоевали призовые места.

Как отметили в источнике, карельские участники получили награды в трех весовых категориях.



В весе до 54 кг серебряной награды удостоилась Виктория Яковлева. Обладателями бронзовых медалей стали Арман Багдасарян и Константин Годинов в весовых категориях до 79 кг и до 58 кг.

Занимаются спортсмены под руководством заслуженного тренера Карелии Романа Шегельмана. В подготовке Константина Годинова участвовал также Антон Годинов.