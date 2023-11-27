Самбисты Петрозаводска завоевали медали кубка губернатора Вологодской области

Самбисты спортивной школы №5 карельской столицы завоевали серебряные и бронзовые награды на кубке губернатора Вологодской области.

В Вологде прошел кубок губернатора Вологодской области по самбо, приуроченный к 85-летию этого вида боевых искусств, сообщили в Минспорта Карелии.



Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №5 Петрозаводска завоевали серебряные и бронзовые награды.



Вторыми стали Артем Вардазарян и Константин Жердев, а Вилаят Фараджов – третьим. Юноши занимаются под руководством тренера Эльвина Мамедова. Воспитанники Марии Тарасенковой Данила Воеводин и Матвей Крюков поднялись на третью ступень пьедестала.



Мероприятие собрало 400 участников из Мурманской, Архангельской, Ярославской, Костромской, Вологодской областей, Карелии, Коми, Санкт-Петербурга, Крыма и Луганска.



