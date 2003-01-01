Самое долгое за три года лунное затмение смогут увидеть жители России 7 сентября

Луна полностью погрузится в тень Земли и приобретет красный оттенок, из-за чего явление называют «Кровавой Луной».

В воскресенье, 7 сентября, произойдет полное лунное затмение, которое станет самым продолжительным за последние три года.

Затмение начнется в 18:28 по московскому времени и завершится в 23:55. Наибольшая фаза затмения, когда Луна будет полностью закрыта земной тенью, продлится с 20:31 до 21:53.

По данным астрономов, уникальное астрономическое явление смогут наблюдать около 88% населения Земли. Явление будет видно на всей территории России и стран СНГ, а также в Европе, Азии, Африке, Австралии и Антарктиде.

Лунное затмение можно наблюдать невооруженным глазом, но для лучшей видимости рекомендуется использовать бинокль или телескоп. Астрономы отмечают, что следующее подобное затмение произойдет только 31 декабря 2028 года.

Особенностью этого затмения станет низкое положение Луны над горизонтом, что создаст иллюзию «плывущего» лунного диска в земной атмосфере.