Самокатчик столкнулся с автомобилем в Петрозаводске

Авария с участием легковушки и самоката произошла на улице Красноармейская в столице Карелии.

Об аварии с участием самоката, произошедшей в Петрозаводске сегодня, 10 июня, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.

В 10.18 в районе дома 33 по улице Красноармейская автомобиль Hyundai столкнулся с электросамокатом, который двигался по тротуару.

В результате происшествия 32-летнему водителю самоката потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщили «Столице на Онего» в Минздраве Карелии, водитель самоката был доставлен в приемный покой РБ СЭМП в Петрозаводске. После обследования его отпустили домой, госпитализация пострадавшему не потребовалась.