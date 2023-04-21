Самокатчиков ждут штрафы наравне с водителями автомобилей

Правительство РФ готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
Минтранс России разрабатывает поправки в КоАП, которые позволят штрафовать самокатчиков за нарушения правил дорожного движения наравне с водителями традиционного транспорта.
Пока самокатчики пользуются пробелом в законодательстве и подпадают под категорию участников дорожного движения «другие лица».
После того как в Кодексе появится определение средств индивидуальной мобильности, их владельцам придется отвечать «по полной». Какой штраф предлагается ввести за превышение скорости, знает проект «Жизнь и кошелек».
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