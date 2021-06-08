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Нарушители на самокатах выехали на встречку на оживленной улице Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:03, 08 Июня 2021
фото: © кадр из видео

Самокатеры лихо пронеслись по встречке на улице Лыжная в Петрозаводске.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появился ролик, выложенный одним из подписчиков. На нем видно, как два самокатчика выезжают на встречную полосу на улицы Лыжная. Инцидент произошел 8 июня в 13.05, на улице в это время было много автомобилей. Зафиксировано нарушение на камеру внешнего видеонаблюдения компании «Сампо».

«Самокаты по встречке. Вы думаете они просто правил не знают?» — спрашивает автор ролика.

Ранее глава Петрозаводска предостерег от излишне агрессивной езды на самокатах.

А в середине мая подросток на электросамокате сбил ребенка, у девочки обнаружили перелом черепа.

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