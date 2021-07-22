Самолет-амфибия будет тушить пожар на острове в Карелии

Для тушения пожара на острове Путсаари Лахденпохского района будет привлечен самолет-амфибия Бе-200 МЧС России, сообщили в ГИМС Сортавала.

Как сообщается в паблике Сортавальского ГИМС, 28 июля для тушения пожара на острове Путсаари Лахденпохского района будет привлечен самолет-амфибия Бе-200 МЧС России. Для забора воды самолёту необходима обширная площадь свободной акватории Ладожского озера.

Ранее сообщалось, что в связи с чрезвычайным положением 28 июля с 8:00 до 21:00 судоводителям запрещается выход в открытую Ладогу в секторе о.Валаам – о.Путсаари – Сортавала.

На острове расположен один из скитов Валаамского монастыря.