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Самолет Boeing с 242 пассажирами на борту потерпел крушение в Индии

Новости. Происшествия
12:55, 12 Июня 2025
фото: © индийские СМИ

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Очередная авиакатастрофа произошла сегодня, 12 июня, в Индии.

Самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, который выполнял рейс Ахмадабад-Лондон упал вскоре после взлета в одном из районов города.

Как пишет Reuters со ссылкой на индийского авиарегулятора, самолет упал на землю за пределами периметра аэропорта после взлета. СМИ пишут, что пилоты борта Air India подавали сигнал бедствия перед крушением.

Самолет рухнул в жилом квартале. Он упал на здание общежития для врачей. Есть выжившие, число погибших и пострадавших уточняется. 

На борту находилось 242 человека. Предварительно, все они погибли. Россиян на борту рейса нет, сообщает генконсульство России в Мумбаи.

В сети появилось видео крушения:

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