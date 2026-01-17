Самолёт более часа кружил над Ладожским озером

Информация об этом появилась на портале Flightradar24.

Аэробус SU6581, который в 01:20 вылетел из Северной столицы в Пермь, свыше часа кружил над акваторией Ладожского озера, сообщает сайт «78.ru».

Самолёт совершил не менее пяти кругов и вернулся в Пулково. Позже 78.ru сообщил, что в воздушной гавани проводят замену борта для рейса «Санкт-Петербург — Пермь». По имеющимся сведениям, самолёт, кружа над озером, сбрасывал топливо.

