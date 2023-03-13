Самолет из Петрозаводска будет летать в самый маленький город Ингушетии

Министр транспорта Карелии Сергей Щебекин назвал направления, куда можно будет улететь из Петрозаводска.

Сегодня на совещании с главой Карелии Артуром Парфенчиковым министр транспорта республики Сергей Щебекин рассказало развитии воздушного транспорта.

Так, в 2021 году полеты выполнялись по 9 направлениям, но в 2022-м из запланированных 13 удалось осуществлять лишь 7 из-за начавшейся спецоперации. Но, несмотря на все трудности, по словам Сергея Щебекина, авиасообщение Карелии развивается.

«Мы вводим новые маршруты: в 2021 году это был „Петрозаводск–Минеральные воды“, полюбившийся многим и пользующийся активным спросом, в этом году с мая будем летать в Екатеринбург. Прорабатываем организацию рейсов в Нижний Новгород, а также по вашему указания будут рейсы в аэропорт Магас в Ингушентию, у нас там есть связи по нашему экономическому блоку. Договорились что в этом году субсидируем мы полеты на Магас, в следующем году республика Ингушетия берет на себя эту обязанность. Там рядом Кавказ, поэтому, думаю, это направление будет очень сильно востребовано», — рассказал министр транспорта Щебекин.

Также, по его словам, прорабатывается увеличение количества полетов в Москву.

«Планируем на Москву ввести два рейса ежедневных, а с 3 февраля уже в пятницу и в воскресенье введены вечерние рейсы в столицу», — отметил глава карельского Минтранса.

В результате этом году из Петрозаводска самолеты будут летать в Москву, Сочи, Калининград, Екатеринбург, Минеральные воды, Казань, Нижний Новгород и Магас.