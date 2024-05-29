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Самолет Калиниград-Петрозаводск благополучно приземлился в аэропорту

Новости. Общество
17:45, 02 Июня 2024
фото: скриншот / Аэропорт Петрозаводск

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Борт D2 146 приземлился в Петрозаводском аэропорту.

Суперджет авиакомпании «Северсталь» 2 июня не мог совершить посадку в аэропорту «Петрозаводк» из-за непогоды.

Как стало известно, борт D2 146 благополучно приземлился в пункте назначения.

 

 

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