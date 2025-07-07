Самолеты из Петрозаводска будут летать в Дагестан

Прямые рейсы «Петрозаводск — Махачкала» запустят 17 августа.

Петрозаводский аэропорт расширяет географию полётов — впервые открывает новое направление для республики, написал на своей странице в ВК глава Карелии Артур Парфенчиков.

— Росавиация одобрила заявку на предоставление федеральной субсидии по маршруту «Петрозаводск — Махачкала». Рейсы будут выполняться еженедельно по воскресеньям авиакомпанией «Северсталь», — уточнил губернатор.

Продажа билетов будет открыта в ближайшее время.

Напомним, сейчас из Петрозаводска можно улететь в Москву, Калининград, Казань, Сочи, Екатеринбург, Череповец и Минеральные воды. Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что прямой рейс из Петрозаводска в Москву с 24 июля запускает авиакомпания Азимут.