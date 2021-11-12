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Самолеты из Петрозаводска в Мурманск и Калининград полетят с 5 января

Новости. Общество
13:44, 08 Декабря 2021
фото: © usline.aero / Виталий Торхов

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Авиакомпания «РусЛайн» открывает продажу авиабилетов из Петрозаводска на 2022 год.

«РусЛайн», один из ведущих игроков на рынке региональных перевозок России, с начала января открывает продажу авиабилетов из Петрозаводска в Мурманск и Калининград на 2022 год. Все рейсы будут выполняться на современных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Об этом сообщили в авиакомпании.

«В новом 2022 году «РусЛайн» продолжит соединять все три региона прямыми рейсами. И Карелия, и Мурманская, и Калининградская области обладают большим туристическим потенциалом, поэтому уверены, что все направления будут пользоваться большим спросом. Кроме того, авиабилеты продаются по доступным ценам: из Петрозаводска в Мурманск – от 2000 рублей, а в Калининград – от 3000 рублей», — комментирует Александр Крутов, заместитель генерального директора по коммерции авиакомпании «РусЛайн».

Первые самолеты из Петрозаводска в Мурманск и Калининград отправятся 5 января. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю – в среду и воскресенье.

Ранее Росавиация утвердила список субсидируемых рейсов из столицы Карелии. В перечень попали три направления из Петрозаводска и шесть в Петрозаводск.

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