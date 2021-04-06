Самолеты из Петрозаводска в Симферополь начнут летать с 17 мая

Авиарейсы из столицы Карелии в Крым будут выполняться три раза в неделю.

К сезону летних отпусков вновь расширяется географию полетов из аэропорта Петрозаводска в южных направлениях. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Так, с 17 мая прямые авиарейсы свяжут Петрозаводск и Симферополь. Планируется, что рейсы будут выполняться компанией "Северсталь" трижды в неделю до середины октября.

А с 1 июня и до конца сентября из столицы Карелии можно будет улететь в Сочи и Анапу.

Предварительное расписание опубликовано на сайте аэропорта.

"Кроме того, с лета рейсы на Москву должны вновь стать ежедневными", - пообещал Артур Парфенчиков.