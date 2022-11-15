Самолеты могут связать Петрозаводск с Екатеринбургом в 2023 году

Минтранс Карелии планирует запустить новый авиарейс.

«Недавно летал в командировку в Москву на самолете авиакомпании „Северсталь“. Эта компания предложила нам пакет услуг, забрав все направления, включая южное, и предоставив нам северные направления», — рассказал Сергей Щебекин.

Ежедневный рейс в Москву вошел в пакет услуг, который предложила Карелии компания «Северсталь». В этом же пакете оказались уже знакомые жителям республики маршруты в Казань, МинВоды, Сочи, Калининград, Мурманск, Череповец. Среди новинок, которые планирует запустить Минтранс Карелии, — Екатеринбург.

«Это направление жители Карелии просили после Ростова. Связать республику с третьим в России городом по величине важно. Сам там пять лет проработал, и могу сказать, что туда стоит слетать. Екатеринбург и с туристической точки зрения, и с точки зрения промышленного потенциала интересен. Наша делегация была там на выставке. Там огромные производства. Думаю, что этот рейс будет востребован карельскими и екатеринбургскими предпринимателями. Наша задача раскатать эти рейсы, и потом мы потихоньку снимем нагрузку на бюджет, уйдем с субсидий».

Подробнее читайте в материале «Глава Минтранса Карелии: „Летать будем“».