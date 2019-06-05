Самолеты начали летать из Петрозаводска в Сочи

С 4 июня аэропортом "Петрозаводск" совместно с авиапредприятием "Северсталь" начал осуществляться прямой регулярный рейс по маршруту Петрозаводск – Сочи.

Об этом рассказал министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов.

По словам министра, рейс субсидируется за счет средств республиканского бюджета, что позволило установить стоимость авиабилета на уровне 9 700 рублей.

Время вылета из Сочи - в 12 ч.00 минут, прибытие в Петрозаводск - в 15 ч. 00 минут. Время вылета из столицы Карелии – в 16 ч. 00 минут, прибытие в Сочи - в 19 ч. 00 минут. Длительность полета составляет 3 часа.

Регулярные рейсы будут осуществляться до 10 сентября.

Ознакомиться с подробным расписанием рейсов можно на сайте аэропорта "Петрозаводск" http://karelavia.ru , приобрести билеты - на сайте авиаперевозчика https://severstal-avia.ru.