Самому большому острову в Онежском озере в Карелии вернут поклонный крест (ФОТО)

Большому Клименецкому острову вернут поклонный крест, сообщили в музее-заповеднике «Кижи».

В деревне Кургеницы идет работа по восстановлению поклонного креста на своем историческом месте, рассказали в паблике музея.



«Идея восстановить утраченный поклонный крест в одной из исторических деревень в Кижских шхерах возникла во время проекта «Этноархитектура Фенноскандии в XXI веке». Проводилось исследование всех деревень Кижской волости, готовились предложения по их сохранению и развитию», - сказано в сообщении.





Во время проекта Кургеницы обследовали, сделали фотофиксацию и полное лазерное сканирование. Эти материалы, а также результаты архивных исследований, помогли воссоздать исторический облик поселения в виртуальном пространстве. Была построена 3D-модель деревни с утраченными постройками, в том числе с часовней и поклонным крестом.





Копию поклонного креста изготовили волонтеры фонда поддержки научных, образовательных и культурных инициатив «Траектория» при поддержке фонда президентских грантов.



Резьбу на кресте выполняли добровольцы проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Работами руководили специалисты Александр Любимцев и Андрей Ковальчук из всероссийского центра сохранения деревянного зодчества им. В.С. Рахманова.





Сейчас крест устанавливают под руководством специалистов музея «Кижи» и активной поддержке самих кургенчан. По окончании работ крест освятят.





Деревня Кургеницы находится на северном конце острова Большой Клименецкий, в нескольких километрах от острова Кижи. Когда-то она была одним из самых многолюдных и богатых поселений Кижской волости, хозяйственным центром округи. Деревня сохранила свою планировку и не нарушена современной застройкой, добавили в пресс-службе музея-заповедника «Кижи».