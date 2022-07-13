Самому юному бойцу из Карелии, погибшему на Украине, установили памятную доску в родном поселке (ФОТО)

В поселке Летнереченский Беломорского района установили памятную доску 19-летнему Кириллу Некрасову, который оказался в числе первых ребят из Карелии, кто погиб на Украине.

Как сообщается в паблике администрации Беломорского района, 15 июля в поселке Летнереченский Беломорского района открыли памятную доску в честь 19-летнего Кирилла Некрасова, который погиб 24 февраля 2022 года при выполнении служебного долга во время проведения специальной военной операции на Украине.

На церемонию открытия памятной доски пришли бабушка Кирилла Вера Михайловна, представители администраций Беломорского района и Летнереченского сельского поселения, а также учителя школы, общественники, одноклассники Кирилла, юнармейцы, жители поселка. Мемориальную табличку установили на стене его родной школы.

«Кирилл — наш земляк, житель поселка Летнереченский — был в числе первых ребят, кто погиб, защищая жителей Донбасса. Память о Кирилле будет жить в Беломорском районе, Республике Карелия и России. Светлая память нашему герою!» — сказали выступающие во время церемонии открытия памятной доски.

Ранее сообщалось, что Кирилла хоронили всем поселком.