Самому сильному осужденному Карелии подарили торт

В СИЗО №2 прошли соревнования по силовому экстриму, сообщили в УФСИН по Карелии.

В ФКУ СИЗО-2 прошли соревнования по силовому экстриму среди осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию учреждения.

В спортивном празднике приняло участие 9 осужденных. Им пришлось бегать, скакать на скакалке, переворачивать покрышку от грузовика. В финале спортсменам предстояло победить соперника в мас-рестлинге. Его правила очень просты: для победы спортсмену необходимо просто вырвать палку из рук соперника.

Лучшему спортсмену вручили торт.