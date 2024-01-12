Самосвал после жесткого ДТП с микроавтобусом на севере Карелии оказался среди деревьев

Как сообщили в соцсети кемские пожарные, 15 января, в 12.10 им стало известно о ДТП на 843 километре федеральной трассы «Кола».



В Беломорском районе не поделили дорогу грузовик Volvo и микроавтобус.



Огнеборцы осмотрели место ДТП, отключили аккумуляторы, посыпали пролитое машинное масло песком и оттащили разбитый микроавтобус с дорожного полотна на обочину.













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